Дворовые инструкторы будут работать на 11 спортплощадках Барнаула

СЕГОДНЯ 12:24 2019-12-03T13:50:17+03:00

Занятия будут проводить даже для детей с ограниченными возможностями здоровья

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В Барнауле начал работу традиционный проект «Зимний дворовый инструктор». В этом году будут задействованы 11 спортивных площадок города.

Проект открыли с 1 декабря. В этом году в нем смогут участвовать все дети, даже с ограниченными возможностями здоровья. Их, в частности, будут обучать игре бочча – это паралимпийский вид спорта, представляющий собой игру с мячом на точность. Что-то близкое к боулингу и петангу.

- Уличные занятия будут проходить под руководством опытных инструкторов два-три раза в неделю. Участие в проекте могут принять все желающие. Инструкторы будут обучать зимним видам спорта, в том числе игровым, проводить городские турниры, уделят внимание общефизической подготовке, - сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.

С полным графиком занятий можно будет ознакомиться на странице комитета по физической культуре и спорту на официальном сайте города. Там же будет список площадок и время работы тренеров.

ИСТОЧНИК KP.RU