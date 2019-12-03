2019-12-03T13:50:17+03:00
Спорт

Дворовые инструкторы будут работать на 11 спортплощадках Барнаула

Занятия будут проводить даже для детей с ограниченными возможностями здоровья
Анна СЕМИНА
Поделиться:
11 спортивных площадок будут задействованы для тренировок11 спортивных площадок будут задействованы для тренировокФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Барнауле начал работу традиционный проект «Зимний дворовый инструктор». В этом году будут задействованы 11 спортивных площадок города.

Проект открыли с 1 декабря. В этом году в нем смогут участвовать все дети, даже с ограниченными возможностями здоровья. Их, в частности, будут обучать игре бочча – это паралимпийский вид спорта, представляющий собой игру с мячом на точность. Что-то близкое к боулингу и петангу.

- Уличные занятия будут проходить под руководством опытных инструкторов два-три раза в неделю. Участие в проекте могут принять все желающие. Инструкторы будут обучать зимним видам спорта, в том числе игровым, проводить городские турниры, уделят внимание общефизической подготовке, - сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.

С полным графиком занятий можно будет ознакомиться на странице комитета по физической культуре и спорту на официальном сайте города. Там же будет список площадок и время работы тренеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Команда Алтайского медуниверситета признана открытием VI Всероссийской студенческой олимпиады по нормальной физиологии
На Алтае открыли памятный знак первому разведчику
ВТБ открыл сервис оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей
Почти 60 человек всю ночь искали в лесу заблудившегося мужчину
Легковушка снесла остановку с людьми в Барнауле
Жителя Алтайского края застукали с сигаретой в туалете самолета
Полпред Президента России в СФО Сергей Меняйло приехал на Алтай
Барнаульский зоопарк запустил новую акцию с бесплатным посещением
Ученые АлтГТУ проводят занятия для алтайских школьников
В музее Василия Шукшина презентуют программу в честь дня рождения его матери
Полицейские вернули домой потерявшегося ребенка
День Неизвестного Солдата отметят в Барнауле
В Барнауле зафиксировали серьёзное снижение рождаемости
Более 15 тыс. человек посетили открытие «Трассы здоровья» в Барнауле
Барнаульцы обсуждают опасную льдину на балконе многоэтажки
В Барнауле начали строить новогодний городок на площади Сахарова
Московские ценители озолотили алтайскую муку
Житель Алтайского края попал в жесткую аварию в Челябинской области
ВТБ провел первую в России сделку по VR-ипотеке