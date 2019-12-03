Почти 60 человек всю ночь искали в лесу заблудившегося мужчину

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-03T10:01:11+03:00

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2 декабря в Единую дежурно-диспетчерскую службу Первомайского района Алтайского края обратилась женщина, которая рассказала, что ее муж потерялся в лесу.

По словам супруги 56-летнего мужчины, он ехал на электричке по маршруту Усть-Тальменская – Барнаул. На одной из станций (предположительно - Озёрки) он сошел и отправился через лес, но спустя некоторое время заблудился.

К счастью у него с собой был мобильный телефон и он смог выйти на связь. Спасатели смогли отследить по вышли его приблизительное местонахождение. Сам же мужчина самостоятельно не мог пояснить, где находится.

На поимки направили 59 человек и 20 единиц техники, в том числе три снегохода. Операция длилась всю ночь, но найти потерявшегося смогли только утром.

- На месте велись работы при участии кинологического расчёта. Участок обследовали на трёх снегоходах, потерявшегося, который всё это время был на связи, нашли под утро на железнодорожных путях. К счастью, для него всё закончилось благополучно, не смотря на то, что ночью температура достигала 20 градусов мороза. Мужчину мы передали сотрудникам полиции и бригаде скорой помощи, - рассказывает Владимир Тумялис, спасатель международного класса Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова.

ИСТОЧНИК KP.RU