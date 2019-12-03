Жителя Алтайского края застукали с сигаретой в туалете самолета

СЕГОДНЯ 07:58 2019-12-03T07:58:42+03:00

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Полицейские линейного отделения задержали в аэропорту Горно-Алтайска жителя Алтайского края, который решил покурить на борту самолета.

Нарушителем оказался 34-летний мужчина. Он летел самолетом из Москвы и во время полета решил перекурить в туалетной комнате. Информацию о нарушителе передали на землю, где его задержали сразу же после приземления лайнера.

- В отношении 34-летнего мужчины сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - сообщают в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за курение на борту самолета мужчине могут выписать штраф в размере до 15 тысяч рублей. Дело будет рассмотрено сегодня, 3 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU