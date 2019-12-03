2019-12-03T07:30:41+03:00
Политика

Полпред Президента России в СФО Сергей Меняйло приехал на Алтай

У него запланирован ряд встреч и мероприятий
Анна СЕМИНА
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Встреча Сергея Меняйло и Виктора ТоменкоВстреча Сергея Меняйло и Виктора ТоменкоФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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Во вторник, 3 декабря, в Алтайском крае с рабочим визитом находится полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

В столице региона у него запланирован ряд рабочих мероприятий и встреч. Среди них - заседание Экспертно-консультативного совета по делам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

По информации пресс-службы правительства края, это утро Меняйло начал со встречи с губернатором региона Виктором Томенко. В частности они обсудили ход реализации национальных проектов, исполнение поручений президента страны и прохождение отопительного сезона.

Что касается второй темы, то полпред намерен обсудить такие вопросы как изучение и сохранение родных языков, подготовка кадров, формирование федерального реестра коренных малочисленных народов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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