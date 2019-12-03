Полпред Президента России в СФО Сергей Меняйло приехал на Алтай
Во вторник, 3 декабря, в Алтайском крае с рабочим визитом находится полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
В столице региона у него запланирован ряд рабочих мероприятий и встреч. Среди них - заседание Экспертно-консультативного совета по делам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
По информации пресс-службы правительства края, это утро Меняйло начал со встречи с губернатором региона Виктором Томенко. В частности они обсудили ход реализации национальных проектов, исполнение поручений президента страны и прохождение отопительного сезона.
Что касается второй темы, то полпред намерен обсудить такие вопросы как изучение и сохранение родных языков, подготовка кадров, формирование федерального реестра коренных малочисленных народов.
ИСТОЧНИК KP.RU