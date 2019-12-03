Барнаульский зоопарк запустил новую акцию с бесплатным посещением

СЕГОДНЯ 06:27 2019-12-03T06:29:19+03:00

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Зоопарк «Лесная сказка» объявил о новой акции для жителей города. Зверинец запустил несколько новогодних условий, которые позволят посмотреть на животных бесплатно.

Перед Новым годом зоопарк снижает стоимость за посещение. С приходом зимы в зоопарке действует подарок: по 28 декабря включительно установлена единая цена на билет. Его стоимость для всех гостей - 100 рублей.

Как сообщили в соцсетях «Лесной сказки», с 3 декабря для всех гостей с инвалидностью любой группы, а также сопровождающего лица (одного) вход в зоопарк совершенно бесплатный.

Изменился и режим работы, с 1 декабря барнаульский зоопарк перешел на «зимнее время». Теперь «Лесная сказка» принимает посетителей с 10.00 до 17.00 часов, кассы до 16.30. Кстати, если вы хотите понаблюдать за кормлением хищных млекопитающих животных, следует прийти в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU