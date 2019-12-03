В музее Василия Шукшина презентуют программу в честь дня рождения его матери

СЕГОДНЯ 04:45 2019-12-03T04:45:33+03:00

В этот период будет работать художественная выставка, состоится презентация книги и т.д.

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В четверг, 5 декабря, в музее-заповеднике Василия Шукшина в селе Сростки презентуют программу, в честь 110-летия со дня рождения его матери Марии Куксиной.

Программа получила название «Сердце матери - кладезь любви и заботы». Ровно в полдень в музее состоится открытие художественно-документальной выставки «Любовь любовью отзовется». Посетителям представят фотодокументы, письма Марии Сергеевны сыну, почитателям его таланта, а также письма от Сергея Залыгина, Вячеслава Клыкова, Владимира Коробова, Леонида Куравлева и других.

Помимо этого, как сообщают в правительстве региона, будет работать художественная выставка. На ней представят работы таких художников как Елена Романова и Майя Ковешникова, Иван Мамонтов, Геннадий Бурков, Владимир Лапин, а также скульптора Николая Звонкова. Всего на выставке будет экспонироваться более 80 предметов.

Также состоится презентация книги «С уважением к вам… Письма Марии Сергеевны Куксиной». Она была составлена из текстов писем Василию Шукшину. Ценность издания заключается в том, что большая часть материалов публикуется впервые.

Завершится открытие выступлением народного фольклорного ансамбля «Вечерки» Сростинского ДК. Они исполнял песни, которые пели в семье Марии Сергеевны.

ИСТОЧНИК KP.RU