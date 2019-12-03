Полицейские вернули домой потерявшегося ребенка

СЕГОДНЯ 04:34 2019-12-03T04:34:38+03:00

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Полицейские Барнаула помогли вернуться домой потерявшемуся ребенку.

Инцидент произошел еще в конце ноября. По данным пресс-службы Главного управления МВД России по Алтайскому краю, около 16.30 в Барнауле при патрулировании в районе здания №337 на Павловском тракте (район теплиц) сотрудники ГИБДД - старший государственный инспектор капитан полиции Дмитрий Куклин и государственный инспектор старший лейтенант полиции Владимир Копылов заметили ребенка.

- Он шел по обочине проезжей части без сопровождения взрослых в месте, где отсутствуют жилые постройки, - уточняют в пресс-службе ведомства.

Патруль остановился рядом мальчиком, чтобы побеседовать. Тут выяснилось, что ребенок проехал нужную ему остановку. А живет он на самом деле в поселке Лесном. Ребенка посадили в служебный автомобиль и отвезли домой, где передали родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU