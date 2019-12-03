День Неизвестного Солдата отметят в Барнауле

СЕГОДНЯ 04:21 2019-12-03T04:23:00+03:00

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Во вторник, 3 декабря, в Барнауле дадут старт Году памяти и Славы. Он начнется именно в День Неизвестного Солдата.

В этот день в краевой столице пройдут несколько памятных акций. Так на Булигинском кладбище поисковики, участники проекта «Победа в каждом из нас», волонтеры Победы и представители власти проведут уборку захоронений героев войны. Позже состоится церемония возложения цветов к мемориалу, а в концертном зале «Сибирь» пройдет вечер памяти.

- Всего в годы Великой Отечественной войны безвозвратные потери СССР на полях боев составили 8 668 400 человек. На фронт из Алтайского края призвали более 500 тысяч солдат. Почти половина не вернулись с фронта. Это 240 тысяч человек. За 75 лет Поисковому движению России удалось вернуть на алтайскую землю и перезахоронить останки 53 бойцов. Поэтому в память о сотнях тысяч солдат, не поднятых с полей боев или оставшихся безымянными, мы проводим памятные акции, вспоминаем тех, кто отдал жизнь за наше мирное небо, - цитирует координатора проекта «Победа в каждом из нас» Максима Банных официальный сайт администрации Барнаула.

Кстати, именно Булыгинское кладбище было не просто так выбрано. Дело в том, что ранее оно в основном использовалось для захоронения бывших военнослужащих, ветеранов, солдат, погибших во время Великой Отечественной войны в госпиталях краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU