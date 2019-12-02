2019-12-02T17:14:20+03:00
Общество

В Барнауле зафиксировали серьёзное снижение рождаемости

Алтайкрайстат подвел итоги за десять месяцев
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Алтайкрайстат опубликовал данные о демографической ситуации в Барнауле за десять месяцев этого года. Как пишет «Банкфакс», в краевой столице, по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, снизилась рождаемость, а показатель естественной убыли населения вырос.

По данным за январь-октябрь 2019 года, число родившихся в Барнауле снизилось на 649 человек, а количество умерших - на 227 человек. В расчете на тысячу человек показатель рождаемости составляет 10, а смертности – 11,5. Естественная убыль населения - 863 человека.

Кроме того, в году самой распространённой причиной летального исхода стали заболевания сердечно-сосудистой системы и новообразования.

Издание напомнило, что ранее министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина заявила о постепенной стабилизации ситуации с падением рождаемости в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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