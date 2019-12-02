Барнаульцы обсуждают опасную льдину на балконе многоэтажки

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-02T14:16:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Барнаульцы обсуждают в социальных сетях инцидент, произошедший у дома по адресу проспект Социалистический, 130. Сегодня, 2 декабря, глыба льда с балкона многоэтажки чуть не свалилась на женщину.

- Ребят, ходите аккуратнее вдоль домов. Только что на Социалистическом, 130 чуть на женщину льдина с балкона не упала. Последствия могли бы быть очень серьезными, - рассказала подписчица сообщества Barnaul 22 Наська Новикова.

Некоторые комментаторы уже отметили, что дом не раз попадал в поле зрения общественности из-за подобных происшествий.

- Мне лет шесть назад очень повезло. Шёл в центре города. Зазвонил мой телефон - отвечаю на звонок, при этом остановился. И буквально через три секунды падает большая льдина/сосулька в нескольких метрах от меня. Если бы продолжил движение, то было бы наверняка печально всё,- рассказал свою историю Николай Шадрин.

ИСТОЧНИК KP.RU