Барнаульцы обсуждают опасную льдину на балконе многоэтажки
Барнаульцы обсуждают в социальных сетях инцидент, произошедший у дома по адресу проспект Социалистический, 130. Сегодня, 2 декабря, глыба льда с балкона многоэтажки чуть не свалилась на женщину.
- Ребят, ходите аккуратнее вдоль домов. Только что на Социалистическом, 130 чуть на женщину льдина с балкона не упала. Последствия могли бы быть очень серьезными, - рассказала подписчица сообщества Barnaul 22 Наська Новикова.
Некоторые комментаторы уже отметили, что дом не раз попадал в поле зрения общественности из-за подобных происшествий.
- Мне лет шесть назад очень повезло. Шёл в центре города. Зазвонил мой телефон - отвечаю на звонок, при этом остановился. И буквально через три секунды падает большая льдина/сосулька в нескольких метрах от меня. Если бы продолжил движение, то было бы наверняка печально всё,- рассказал свою историю Николай Шадрин.
ИСТОЧНИК KP.RU