2019-12-02T13:20:09+03:00
Происшествия

Житель Алтайского края попал в жесткую аварию в Челябинской области

Состояние мужчины удалось стабилизировать
БОРЗОВ Денис
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Фото предоставлено очевидцами ДТПФото предоставлено очевидцами ДТП
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Мужчина, как оказалось, отправился в поездку через BlaBlaCar. Как сообщили в местном управлении ГИБДД, 37-летний водитель LADA выехал на «встречку» на участке, где выезд запрещен, и столкнулся с иномаркой. За рулем находился 24-летний мужчина. Все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

Как сообщает «КП-Челябинск», оба водителя и пассажиры отечественного автомобиля скончались на месте до приезда «скорой». Еще троих пассажиров «Ларгуса» госпитализировали. Всего в машине находилось шесть человек, так как эта модель – минивэн.

Мужчину и двух женщин после аварии отвезли в районную больницу села Фершампенуаз. После этого пострадавших перевезли в травмцентр второго уровня, городскую больницу №2 Магнитогорска. Двое из них попали в реанимацию, один пациент в травматологическое отделение, — сообщили в пресс-службе минздрава.

Состояние жителя Алтайского края удалось стабилизировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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