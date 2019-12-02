Бийчане сняли на видео пролетающий в небе «НЛО»

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-02T12:07:33+03:00

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Жители Бийска в соцсетях в воскресенье, 1 декабря, делились впечатлениями от увиденной в небе ярко-красной точки. Непонятный объект резко двигался с места на место и снизу-вверх, и справа-налево.

Бийчанка Ольга Ломагина сняла явление на видео. Примечательно, что пока женщина включила камеру, цвет «НЛО» сменился на зеленый. За точкой удалось понаблюдать около 15 минут, потом светящийся объект улетел туда же, откуда и появился.

Как сообщает «Бийский рабочий», объект находился невысоко примерно на уровне 6-7 этажа. Это удалось выяснить благодаря очевидцам.

Тем временем, горожане не разделяют уверенность в том, что это был НЛО.

- Это лазерная указка, такая есть, которая даже до самолета достает, там же видно, что это лазер и оттенок похожий, - отметила Зорина Воронина.

Также появилась версия, что это пролетало оборудование для съемки.

- Квадрокоптер, чему тут удивляться... Вы что, люди, из деревни что ли? – вопрошает Вячеслав Мурашкин.

НЛО Бийск.Автор: Ольга Ломагина

ИСТОЧНИК KP.RU