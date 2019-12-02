В Алтайском крае закончили ремонт моста через Большую Речку

СЕГОДНЯ 11:36 2019-12-02T12:28:24+03:00

За год в регионе обновили три моста - через реки Чумыш и Ишу

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В Алтайском крае после капремонта начал работать мост через Большую Речку. Он находится на 288-м км федеральной трассы Р-256 Чуйский тракт в Троицком районе. Проезжую часть переправы расширили почти на два метра.

Как сообщает управление автодорог "Алтай", во время ремонта у моста укрепили опоры – их расширили и обеспечили дополнительное усиление, заменили опорные части и балки пролетных строений. Также стало известно, что дорогу расширили, покрытие выполнили из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

- Деформационные швы перекрытого типа обеспечат долговечность конструкции и комфортный проезд для водителей. Здесь также заменили перильные ограждения и обновили систему водоотвода, – говорится в сообщении.

К слову, всего в этом году на федеральных дорогах Алтайского края обновили три моста – через Чумыш в Тальменском районе и через Ишу в Красногорском.

Напомним, совсем скоро начнется ремонт Старого моста через Обь. Переправа будет закрыта для проезда на два года. По разным данным на обновление моста планируется потратить около миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU