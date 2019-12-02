2019-12-02T12:28:24+03:00
Общество

В Алтайском крае закончили ремонт моста через Большую Речку

За год в регионе обновили три моста - через реки Чумыш и Ишу
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Фото: Упрдор "Алтай"Фото: Упрдор "Алтай"
Изменить размер текста:

В Алтайском крае после капремонта начал работать мост через Большую Речку. Он находится на 288-м км федеральной трассы Р-256 Чуйский тракт в Троицком районе. Проезжую часть переправы расширили почти на два метра.

Как сообщает управление автодорог "Алтай", во время ремонта у моста укрепили опоры – их расширили и обеспечили дополнительное усиление, заменили опорные части и балки пролетных строений. Также стало известно, что дорогу расширили, покрытие выполнили из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

- Деформационные швы перекрытого типа обеспечат долговечность конструкции и комфортный проезд для водителей. Здесь также заменили перильные ограждения и обновили систему водоотвода, – говорится в сообщении.

К слову, всего в этом году на федеральных дорогах Алтайского края обновили три моста – через Чумыш в Тальменском районе и через Ишу в Красногорском.

Напомним, совсем скоро начнется ремонт Старого моста через Обь. Переправа будет закрыта для проезда на два года. По разным данным на обновление моста планируется потратить около миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле торжественно открыли зимний сезон на «Трассе здоровья»
Барнаульцы обсуждают опасную льдину на балконе многоэтажки
В Барнауле начали строить новогодний городок на площади Сахарова
Московские ценители озолотили алтайскую муку
Житель Алтайского края попал в жесткую аварию в Челябинской области
ВТБ провел первую в России сделку по VR-ипотеке
Бийчане сняли на видео пролетающий в небе «НЛО»
В Барнауле объявили поиски пропавшего мужчины в вязаной шапке
В Бийске продолжат строить заброшенный элитный дом, простоявший 7 лет
Барнаульский фонд «Облака» расскажет о необходимости благотворительности
«АлтайБаскет» дома крупно разгромил гостей из Кубани - 96:72
Алтайские почтовики и «Комсомольская правда» подвели итоги конкурса «Моя мама лучшая на свете»
Алтайский край в очередной раз упал в рейтинге зарплат по стране
На Алтае выявили питьевую воду, которая не соответствует санитарным нормам
Почти все поликлиники Алтайского края перешли на новый режим работы
В Барнауле стартует прием документов на должность градоначальника
В Бийске двоих детей госпитализировали после отравления угарным газом
Жители комплекса «Демидов-Парк» в Новоалтайске мерзнут в квартирах
Бийчане жалуются на плохую уборку снега
В Новоалтайске проведут выездное обследование жителей
В Яровое подвезли тысячу тонн угля
В Барнауле у храма загорелся дом
Алтайским женщинам-заключенным показали спектакль «Эдит Пиаф»
В Барнауле 1 декабря закрыли проезд по площади Сахарова
На Белокурихе-2 открыли горнолыжный сезон