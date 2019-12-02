В Алтайском крае закончили ремонт моста через Большую Речку
В Алтайском крае после капремонта начал работать мост через Большую Речку. Он находится на 288-м км федеральной трассы Р-256 Чуйский тракт в Троицком районе. Проезжую часть переправы расширили почти на два метра.
Как сообщает управление автодорог "Алтай", во время ремонта у моста укрепили опоры – их расширили и обеспечили дополнительное усиление, заменили опорные части и балки пролетных строений. Также стало известно, что дорогу расширили, покрытие выполнили из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
- Деформационные швы перекрытого типа обеспечат долговечность конструкции и комфортный проезд для водителей. Здесь также заменили перильные ограждения и обновили систему водоотвода, – говорится в сообщении.
К слову, всего в этом году на федеральных дорогах Алтайского края обновили три моста – через Чумыш в Тальменском районе и через Ишу в Красногорском.
Напомним, совсем скоро начнется ремонт Старого моста через Обь. Переправа будет закрыта для проезда на два года. По разным данным на обновление моста планируется потратить около миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU