2019-12-02T10:44:09+03:00
Общество

В Бийске продолжат строить заброшенный элитный дом, простоявший 7 лет

Сменился застройщик, который обещает сдать проект в 2022 году
БОРЗОВ Денис
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Фото: Алтайский портал недвижимостиФото: Алтайский портал недвижимости
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Со дня на день в Бийске продолжат «замороженную» стройку, которая прекратилась больше 10 лет назад. Дом находится в районе Зеленого Клина на ул. Советской, 199/10.

Как сообщает Алтайский портал недвижимости, стройку будет контролировать региональная Госинспекцией. Дольщики устали ждать чуда и уже совсем не доверяют словам застройщиков.

Еще 2007 году, у здания не в первый раз сменился застройщик. Крайний предприниматель обещал сдать здание летом 2019 года. Но дом так и остался недостроенным. Готова только одна блок-секция кирпичной пятиэтажки. Второй подъезд еще на уровне 2-го этажа.

Пока здание простаивало, его облюбовали хулиганы. Выбивались и окна, и получалось красть строительное оборудование. Теперь на площадке дежурит сторож, который не пускает дольщиков и журналистов на объект. Рабочих на участке не видно, но уже с этой недели застройщик (ООО ППК «Прометей») обещает завести на объект первые бригады.

По имеющейся информации дом сдадут до 2022 года. Пока оформляются документы с планом строительства жилого здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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