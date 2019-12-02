2019-12-02T09:21:40+03:00
Общество

Барнаульский фонд «Облака» расскажет о необходимости благотворительности

Также всех желающих познакомят с тремя волонтерскими программами
БОРЗОВ Денис
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Фото: фонд "Облака"Фото: фонд "Облака"
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В день акции «Щедрый вторник», 3 декабря жители алтайского края смогут поучаствовать во всемирном круговороте добра. В Алтайской краевой библиотеке им. Шишкова, (ул. Молодёжная, 5) состоится встреча волонтеров фонда «Облака».

Активисты расскажут о уже прошедших благотворительных акциях и анонсирует новые. Будут обсуждаться острые социальные проблемы страны и города, пути их решения с помощь. некоммерческих организаций. Джамиля Семененко, основатель «Облаков», поделится полезной информацией о благотворительных программах, призванных сократить нищету в нашем крае и помочь сотням людей вернуться к нормальной жизни в адекватных условиях.

Отдельно стоит упомянуть презентацию первой в Барнауле карты социально-ответственных агентов добрых дел. Ее создали засчет гранта от фондов «Президентских грантов» и «Добрый Город Петербург». Также горожан познакомят с тремя волонтерскими программами, в которых может поучаствовать любой желающий.

Встреча пройдет с 18.00 – 20.00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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