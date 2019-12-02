2019-12-02T08:34:13+03:00
Спорт

«АлтайБаскет» дома крупно разгромил гостей из Кубани - 96:72

Эта игра для барнаульских баскетболистов стала самой результативной в сезоне
БОРЗОВ Денис
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Игра в минувшее воскресенье 1 декабряИгра в минувшее воскресенье 1 декабряФото: предоставлено пресс-службой
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За последние 4 игры «АлтайБаскет» показал себя лучшим образом, победив в трех. В минувшие выходные барнаульский клуб одержал две победы над «Локомотивом-Кубанью-ЦОП».

1 декабря уже в первой четверти было очень заметно классовое преимущество наших игроков. Это показывал и счет на табло, по итогу десятиминутки двукратная разница - 28:14. При этом два основных игрока забили чуть ли не все очки за четверть - Дмитрий Злобин и Илья Ашмаров набросали 22 очка.

Как сообщает Министерство спорта Алтайского края, во второй десятиминутке гости из Кубани выровняли игру, но отрыв «АлтайБаскета» создавал благоприятную и спокойную атмосферу. Наша команда довела преимущество до 20 очков, благодаря точным трехочковым.

В конце второй четверти Борис Соколовский начал активно выпускать новичков, например, дебютировал 16-летний Павел Колмаков. Он отыграл почти восемь минут за всю игру, также почти 21 минуту на площадке провел Артем Пилипенко, восемь - Константин Оченев и четыре - Семен Любимский-Печерских.

Всю вторую половину игры наши баскетболисты лишь укрепляли отрыв. Эта победа стала самой разгромной для «АлтайБаскета» в сезоне - 96:72. Следующие игры «АБ» проведет в гостях у «Тамбова» 7−8 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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