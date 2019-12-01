2019-12-01T13:42:35+03:00
Общество

Бийчане жалуются на плохую уборку снега

По краям дороги навалены сугробы, а на проезжей части образовалась колея
Иван ОЛЕКСЮК
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Жители Бийска жалуются на плохую уборку снега. По их словам, из-за этого в городе происходят аварии – один из таких случаев произошел сегодня по улице Матросова.

- Из-за халатности коммунальных служб такси вылетело из колеи в столб, хорошо отделались только испугом, уборки снега нет как на дорогах, так и на тротуарах, - сообщают горожане в сообществе Инцидент Бийск.

- Навалено с боков проезжей части, везде, на тротуарах в том числе. Ребята-коммунальщики в край совесть потеряли. Или считают, что быдлу и так сойдет, - пишет горожанин Владимир Спиридонов

- А там где почистили, завалили въезды во дворы. Скорая к подъезду подъехать не может, да она даже во двор не может въехать. Откидывал с соседями лопатами, но можно было сразу трактором расчистить, всё через пятую точку, - считает Вячеслав Сарматов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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