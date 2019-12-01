В Новоалтайске проведут выездное обследование жителей
Краевой центр медпрофилактики проведет в Новоалтайске выездной медосмотр. Жители смогут проверить здоровье в мобильном комплексе.
Во вторник, 3 декабря, обследование будет проводиться в торгово-развлекательном центре «Парк» по улице Деповская, 22 с 10 до 15 часов.
- Посетители торгового центра смогут узнать, есть ли у них факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний - глаукомы, сахарного диабета, гипертонической болезни и других. Специалисты проводят экспресс-анализ крови на уровень глюкозы и холестерина, измеряют внутриглазное и артериальное давление, вычисляют индекс массы тела. Также горожане смогут проверить состояние сердца с помощью кардиовизора, - сообщается на официальном сайте правительства Алтайского края.
Результаты обследования участники получат сразу вместе с разъяснениями и рекомендациями врача-терапевта. Для прохождения обследования при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.
ИСТОЧНИК KP.RU