В Барнауле у храма загорелся дом

СЕГОДНЯ 08:14 2019-12-01T08:14:31+03:00

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В воскресенье, 1 декабря, в Барнауле сгорел дом на пересечении улиц Анатолия переулка Циолковского переулок. Об этом сообщают очевидцы в сообществе Инцидент Барнаул.

- От огня пострадал дом, второй этаж выгорел полностью, сгорела крыша. Первый этаж дома залит водой. На соседние постройки огонь не перекинулся. Жильцы дома не пострадали, - пишет Барнаул 22.

- Поздно сообщили о возгорании. Успело хорошенько разгореться. До сих пор пожарные работают, - написал в паблике горожанин Алексей Максимцев.

- Это беда, за несколько лет отданных пожарному делу, я вам скажу что это беда, даже если что-то отстояли, всё пропитывается едким дымом и уже не пригодно ни для жилья, ни для использования. У людей не остается ничего, - говорит горожанин Вячеслав Тихонов.

Всего за минувшую ночь алтайские спасатели потушили 24 пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU