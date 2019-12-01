Алтайским женщинам-заключенным показали спектакль «Эдит Пиаф»

СЕГОДНЯ 07:13 2019-12-01T07:13:33+03:00

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Жизнь за решеткой – вообще не история об изоляции. Кормят их лучше, чем многие свободные питаются, зэкам дают образование, работу и даже показывают спектакли – чтоб не загрустили, вероятно, от видов колючей проволоки.

На днях спектакль «Эдит Пиаф» прошел в женской колонии ИК-11. Он произвел сильное впечатление на зрителей, говорят в пресс-службе омбудсмена по правам человека.

- Для большинства осужденных чтение - один из немногих способов знакомства и общения с миром, находящимся за стенами исправительной колонии. Оно помогает отбывающим длительные сроки наказания людям найти в себе силы, чтобы пережить разлуку с родными и встать на путь исправления, воспитать такие личностные качества, как честность и ответственность. Чтобы поддержать осужденных женщин, мы организовали показ спектакля, который дарит зрителям добрые, хорошие эмоции, - рассказал уполномоченный по правам человека Борис Ларин.

Моноспектакль актрисы Алтайского краевого театра драмы Галины Зориной рассказывает о жизни всемирно известной французской певицы Эдит Пиаф. В пресс-службе отметили, что зрительницы искренне сопереживали героине, смеялись и плакали вместе с нею.

ИСТОЧНИК KP.RU