В Барнауле на площади Октября затопило подземный переход
В Барнауле днем 29 ноября затопило подземный переход на площади Октября. По информации городского водоканала, там, предположительно, произошло повреждение водопровода диаметром 250.
- Только аренда там не маленькая, плюс свет и охрана. Хочу спросить администрацию города, когда будет ремонт перехода, и, может, всё-таки уже пора снизить арендную плату? - возмутилась в паблике "Барнаул 22" арендатор Елена Осадчая.
В комментариях горожане написали, что вообще забыли о существовании этого перехода.
- Пытаюсь вспомнить, когда я последний раз в него спускался... Лет 12 назад получается... Я про него забыл, - написал один из барнаульцев.
Другой предложил закрыть за ненадобностью все ларьки и оставить обычный широкий переход.
Что касается коммунальной аварии, то трубопровод перекрыли. Ведётся работа по определению места повреждения. Ограничения воды в домах не было.
ИСТОЧНИК KP.RU