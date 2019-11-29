В Барнауле на площади Октября затопило подземный переход

СЕГОДНЯ 17:07 2019-11-29T17:07:06+03:00

При этом продавцы платят за аренду торговых точек немалые деньги

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В Барнауле днем 29 ноября затопило подземный переход на площади Октября. По информации городского водоканала, там, предположительно, произошло повреждение водопровода диаметром 250.

- Только аренда там не маленькая, плюс свет и охрана. Хочу спросить администрацию города, когда будет ремонт перехода, и, может, всё-таки уже пора снизить арендную плату? - возмутилась в паблике "Барнаул 22" арендатор Елена Осадчая.

В комментариях горожане написали, что вообще забыли о существовании этого перехода.

- Пытаюсь вспомнить, когда я последний раз в него спускался... Лет 12 назад получается... Я про него забыл, - написал один из барнаульцев.

Другой предложил закрыть за ненадобностью все ларьки и оставить обычный широкий переход.

Что касается коммунальной аварии, то трубопровод перекрыли. Ведётся работа по определению места повреждения. Ограничения воды в домах не было.

ИСТОЧНИК KP.RU