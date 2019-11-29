На Алтае рекламу напитка в «Грильнице» признали незаконной

СЕГОДНЯ 14:11 2019-11-29T14:12:26+03:00

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Алтайские антимонопольщики признали рекламу в популярной сети быстрого питания «Грильница» незаконной.

Текст «БОМБАНАС при покупке шаурмы 29 р. 69р. 330 мл» транслировался на экране монитора над кассой. Однако одному из покупателей отказали в покупке напитка по акционной цене. Объяснили это тем, что акция завершилась, однако в рекламе информации об этом не было. В итоге покупатель обратился в управление ФАС.

- Сроки и правила действия акции являются существенной информацией. Отсутствие таких данных может ввести в заблуждение и нарушает права на получение достоверных сведений о товаре или услуге, - пояснили в УФАС.

В итоге рекламу признали ненадлежащей, нарушающей Закон о рекламе. Предприниматель, работающий по франшизе «Грильницы», нарушение признал и устранил. Сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU