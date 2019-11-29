2019-11-29T14:12:26+03:00
Общество

На Алтае рекламу напитка в «Грильнице» признали незаконной

Покупателю отказались продавать "Бомбанас" по акционной цене
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
НапитокНапитокФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Алтайские антимонопольщики признали рекламу в популярной сети быстрого питания «Грильница» незаконной.

Текст «БОМБАНАС при покупке шаурмы 29 р. 69р. 330 мл» транслировался на экране монитора над кассой. Однако одному из покупателей отказали в покупке напитка по акционной цене. Объяснили это тем, что акция завершилась, однако в рекламе информации об этом не было. В итоге покупатель обратился в управление ФАС.

- Сроки и правила действия акции являются существенной информацией. Отсутствие таких данных может ввести в заблуждение и нарушает права на получение достоверных сведений о товаре или услуге, - пояснили в УФАС.

В итоге рекламу признали ненадлежащей, нарушающей Закон о рекламе. Предприниматель, работающий по франшизе «Грильницы», нарушение признал и устранил. Сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24