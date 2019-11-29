Барнаульские чиновники не признают право собственности местного аэропорта на имущество
Управление Росреестра направило в суд жалобу на «Авиапредприятие «Алтай» 28 ноября. Чиновники пытаются оспорить право компании на площадь перед Барнаульским аэропортом. Апелляция уже в разработке.
Как сообщает «Банкфакс», после того, как «Барнаульское государственное авиационное предприятие» стало банкротом, «Авиапредприятие «Алтай» начало работать с краевым Фондом имущества и конкурсным управляющим. Тогда фирма получила транспорт, здания и 391 гектар земли. Тогда это должным образом не оформилось, через год краевой Росреестр отказал в регистрации этого имущества. Тогда и начались судебные тяжбы.
В этом году в октябре аэропорт доказал право собственности, а Росреестр не унимается и пытается оспорить решение суда.
Кстати, Барнаульский аэропорт ждет глобальная модернизация. Как ранее сообщалось в СМИ, собственники планируют вложить в предприятие около2,4 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU