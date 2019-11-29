2019-11-29T12:39:36+03:00
Общество

В Барнауле застройщикам дали добро на долгожданные проекты

Теперь в городе появится несколько высоток, стоянка и магазины
БОРЗОВ Денис
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НедостройНедостройФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле застройщики массово получают разрешения на строительство высоток. Летом по информации администрации был «застой», из-за этого эксперты беспокоились о возможном кризисе в будущем и дефицит квартир для горожан.

Но за последние 2 месяца строительные компании получили шесть разрешений на многоквартирные объекты, еще 12 на торговые, производственные, административные здания и храмы, 5 – на инженерные сети и сооружения, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Власти только сейчас разрешили возводить блокированные дома на бульваре 9-го Января, 17 (первая, вторая и третья очереди), где уже строится двухэтажного ЖК «Бульвар».

Разрешение получил и Ракшин, поэтому скоро появится магазин на ул. Центральной в селе Лебяжьем. Разрешения дождался и «Алтайэнергожилстрой» – на гараж-стоянку с объектами общественного назначения по пр. Северному Власихинскому, 6. Там сейчас уже готово трехэтажное кирпичное здание, поэтому инфраструктура дополнится новым строением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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