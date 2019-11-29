Стало известно, где в Барнауле появятся «умные» остановки

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-29T12:26:50+03:00

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В Барнауле планируют установить пять «умных» остановок. Они будут оснащены видеонаблюдением, бесплатным wi-fi, тревожной кнопкой, сплит-системой (система кондиционирования воздуха), сообщили в городской администрации.

В частности, конструкции планируют установить по следующим адресам:

- ост. «Молодежная» (пр. Красноармейский, четная сторона)

- ост. «Дом быта» (пр. Ленина, четная сторона);

- ост. «Краевая клиническая больница» (ул. Фомина, 154);

- ост. «Пл. Баварина» (Речной вокзал);

- ост. «Пл. Октября» (четная сторона);

- Там можно будет зарядить телефон, пусть и недолго, погреться, из «бегущей строки» узнать информацию о прибывающем транспорте. Также на остановках будут продавать кофе и пирожные, - сообщил заместитель главы администрации города по экономической политике Вячеслав Химочка.

ИСТОЧНИК KP.RU