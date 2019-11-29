Алтайский подросток отправился в колонию за наркотики

СЕГОДНЯ 12:17 2019-11-29T12:20:46+03:00

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Ах, пубертат, остановись, шальной! Не губи взрослеющих детей, а то получится, как в случае с алтайским подростком, которого отправили в воспитательную колонию за распространение наркотиков.

У 17-летнего парня было все необходимое, но хотелось взрослых развлечений, а не знакомых всем шалостей, пока мамки дома нет. В итоге он получил реальный срок - 3,5 года.

Как сообщает помощник прокурора Ленинского района Барнаула Диана Гордиенко, парень получил сообщение от неустановленного лица, где лежит оптовая партия синтетической наркоты. Всего-то 20 пакетиков, разбросав которые, он мог бы, по средним расценкам, поднять 6-8 тыс. рублей. Согласитесь, немало для школьника-нищеброда.

Но патрульно-постовая служба не дремлет, и шедшего к успеху джентльмена удачи «взяли», а дальше по схеме – сам все показал, рассказал. Сейчас юноша пишет письма маме и папе и мечтает об УДО.

ИСТОЧНИК KP.RU