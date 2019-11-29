У жителя Алтайского края нашли наркотики и боеприпасы

СЕГОДНЯ 11:11 2019-11-29T11:11:59+03:00

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В Алтайском крае полицейские проводили рейд по селам и нашли у местного жителя наркотики. Работники уголовного розыска узнали о том, что в гараже 40-летнего мужчины может быть спрятана конопля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, у мужчины нашли и изъяли пол килограмма марихуаны. Он прятал запрещенное вещество, чтобы время от времени употреблять самостоятельно.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Однако оказалось, что это не единственные запрещенные предметы, которые были у сельчанина. Полицейские нашли несколько патронов 12 калибра и две банки с порохом. Документов для хранения боеприпасов у мужчины не было. Если окажется, что патроны все еще можно использовать, жителю Зонального района предъявят обвинения за незаконное хранение боеприпасов. Так он может отправиться в места лишения свободы надолго.

ИСТОЧНИК KP.RU