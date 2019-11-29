В Барнауле продают квартиру в подвале почти за 12 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:30 2019-11-29T10:34:10+03:00

Двухэтажная жилплощадь с сауной и джакузи имеет два разных входа

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Двухэтажную квартиру продают в Барнауле. Она находится на цокольном и первом этажах многоквартирного дома на пр-кте Социалистическом, 42. Это здание из красного кирпича считается элитным, у него есть своя огороженная территория и подземная парковка.

Как сообщает Алтайский портал недвижимости, в квартире пять комнат, общая площадь - 200 квадратных метров. В нее можно отдельно зайти с улицы, минуя подъезд. А выйти - классическим способом через главный вход.

Подвал комнаты выделили под прихожую с гардеробной, гостевую спальню нестандартного размера, комнату отдыха, ванную с джакузи и сауной. Кстати, на этом этаже есть и три маленьких окна для должного освещения.

На первом этаже – кухня, совмещенная с гостиной, спальня, кабинет, туалет и две лоджии. В помещениях евроремонт и индивидуальная планировка. Пока собственник самостоятельно продает квартиру за 11,7 млн рублей.

Нижний ярус квартиры

ИСТОЧНИК KP.RU