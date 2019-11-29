101-летний милиционер: на Алтае поздравили женщину - ветерана МВД
Ветерану милиции Варваре Казанцевой на днях исполнился 101 год. С днем рождения ее лично поздравили замначальника Главного управления МВД по Алтайскому краю Александр Лаас и руководитель бийского управления Иван Языков.
Варвара Прокопьевна Казанцева прослужила в милиции более 25 лет. На пенсию ушла с должности сотрудника оперативно-конвойного дивизиона.
- На ее кителе можно увидеть нагрудный знак «Отличник милиции», почетные медали «За безупречную службу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», - сообщили в пресс-службе алтайской полиции.
Гости вручили имениннице букеты цветов, торт и памятные подарки.
Отмечается, что руководство полиции приходит поздравлять Варвару Казанцеву каждый год. В разговорах женщина всегда с удовольствием вспоминает трудовые будни и рассказывает о них гостям.
ИСТОЧНИК KP.RU