101-летний милиционер: на Алтае поздравили женщину - ветерана МВД

СЕГОДНЯ 05:12 2019-11-29T05:12:32+03:00

Полицейские в гостях у ветерана Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Варвара Казанцева прослужила в органах внутренних дел более четверти века

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Ветерану милиции Варваре Казанцевой на днях исполнился 101 год. С днем рождения ее лично поздравили замначальника Главного управления МВД по Алтайскому краю Александр Лаас и руководитель бийского управления Иван Языков.

Варвара Прокопьевна Казанцева прослужила в милиции более 25 лет. На пенсию ушла с должности сотрудника оперативно-конвойного дивизиона.

- На ее кителе можно увидеть нагрудный знак «Отличник милиции», почетные медали «За безупречную службу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», - сообщили в пресс-службе алтайской полиции.

Гости вручили имениннице букеты цветов, торт и памятные подарки.

Отмечается, что руководство полиции приходит поздравлять Варвару Казанцеву каждый год. В разговорах женщина всегда с удовольствием вспоминает трудовые будни и рассказывает о них гостям.

ИСТОЧНИК KP.RU