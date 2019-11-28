Между Барнаулом и Новосибирском в 2020 году запустят скоростной поезд

СЕГОДНЯ 14:15 2019-11-28T14:15:58+03:00

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Уже в следующем году между Барнаулом и Новосибирском планируют запустить скоростной поезд «Ласточка». Об этом 28 ноября в пресс центре ТАСС сообщил замначальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков.

Компания «Российские железные дороги» в 2020 году запустит «Ласточку» в Западной Сибири. Первым направлением был объявлен маршрут Барнаул-Новосибирск.

-Мы ставим задачу в следующем году попытаться уже начать движение поездов «Ласточка», и первым направлением, приоритетным, первоочередным направлением смотрится участок Новосибирск - Барнаул, - пояснил Алексей Булгаков.

До этого компания делала заявления о том, что скоростные поезда в Сибири планируют запустить в 2020-2021 году. Известно, что в дальнейшем «Ласточка» будет ездить также от Новосибирска до Омска, Кемерова, Томска, Барнаула и Новокузнецка.

ИСТОЧНИК KP.RU