2019-11-28T12:40:34+03:00
Общество

Барнаульцы могут узнать, как баюкали детей в старину

В музее «Мир времени» открылась выставка, посвященная мамам и детям
Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле в музее «Мир времени» открылась любопытная выставка, посвященная мамам и детям. Она будет работать до 8 декабря, сообщает «Аиф-Алтай».

В экспозиции «Все начинается с мамы» представлены деревянные люльки, в которых раньше укачивали детей, птицы-обереги, плетеные короба, образ Богоматери и много других интересных вещиц. На выставке также можно найти множество интересных погремушек. Это и сделанные из тыквы с семечками, и похожие на маракасы, и маленькие серебряные. Кстати, одну из таких расписных погремушек подарила музею 60-летняя горожанка со словами «У нас с ней выросли три поколения девочек».

На выставке также можно найти специальный рожок, который раньше использовали для кормления. В него наливалось молоко, а соски крепились с двух сторон. С помощью этого приспособления ребенка отучали от груди. Обычная бутылочка с соской его нервировала, а так он по привычке присасывался то к одной, то к другой груди.

Посетить экспозицию «Все начинается с мамы» можно до 8 декабря по адресу улица Матросова, 13.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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