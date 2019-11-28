Яровчанам пересчитают плату за перебои с теплом

СЕГОДНЯ 10:05 2019-11-28T10:45:55+03:00

Информация появится в квитанции за этот или следующий месяц

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За недополученные горячую воду и тепло во время режима ЧС жители Ярового получат перерасчет платы. Об этом сообщает региональный Госжилнадзор.

Как отметили в ведомстве, для процедуры перерасчета у ресурсоснабжающей организации МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» есть все нужные сведения о периоде недопоставки тепла и горячей воды в дома яровчан.

- Поэтому личного обращения собственников жилья не потребуется. Если перерасчет не будет выполнен, собственники для восстановления своих прав могут обратиться в органы прокуратуры или суд, - отметили в региональном Госжилнадзоре.

Уточняется, что информация о перерасчете должна появиться в квитанции за этот или следующий месяц. Это будет указано в графе «Перерасчет». Также в ведомстве добавили, что все расходы, которые понесли жители алтайского города Яровое, используя приборы для обогрева жилья, возмещены не будут.

Напомним, из-за перебоев с теплоснабжением с 22 ноября в Яровом ввели режим чрезвычайной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU