2019-11-28T05:21:58+03:00
Общество

Солнечные электростанции предложили построить в Алтайском крае

Также готовы инвестировать в развитие уличного освещения
Юлия ЕВГРАФОВА
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Заседание по вопросу развития электроэнергетикиЗаседание по вопросу развития электроэнергетикиФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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В Алтайском крае обсудили перспективы развития электроэнергетики. Этот вопрос глава региона накануне обсудил с руководством компании «Россети Сибирь», сообщают на официальном сайте Алтайского края.

Так директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин сообщил, что специалисты провели масштабный ремонт в ходе подготовки к зиме. Также были своевременно получены паспорта готовности к работе в период максимальных нагрузок.

Помимо этого, на заседании обсудили планы реализации проектов, которые касаются электроэнергетики. Акилин отметил, что на территории шести муниципалитетов компания готова построить солнечные электрические станции. Также они готовы вложить деньги в строительство распределительных сетей и развитие уличного освещения.

На это губернатор Виктор Томенко ответил, что проблема уличного освещения существует не только в селах Алтайского края, но и в городах. Он также заверил, что краевые власти готовы рассмотреть предложения энергетиков, которые касаются повышения качества и доступности энергоснабжения.

- Мы в первую очередь будем руководствоваться интересами населения региона. Новые проекты в области электроэнергетики - это комфорт, надежность и спокойствие жителей края, - добавил Томенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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