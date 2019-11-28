2019-11-28T04:40:28+03:00
Общество

Барнаульская школьница и Стас Пьеха записали клип

Сейчас девочка учится в академии Игоря Крутого
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: скриншот с видео клипаФото: скриншот с видео клипа
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Школьница из Барнаула Анна Филипчук и Стас Пьеха записали совместный клип. В прошлом году юная исполнительница представляла Россию на «Детском Евровидении».

Стас Пьеха и Анна Филипчук - Восьмое чудо света (Премьера клипа, 2019).

Трек 15-летней Ани уже доступен на цифровых платформах, сообщает «Алтапресс». А на днях барнаульская школьница и Стас Пьеха выпустили совместный клип на романтичную песню «Восьмое чудо света». Известно, что над этим видео работал режиссер Алексей Голубев.

Анна Филипчук из Барнаула стала десятой на вокальном конкурсе «Детское Евровидение», который проходил в Минске. Талантливая школьница до этого много раз побеждала в музыкальных конкурсах. Девочка выступала в шоу-театре песни «Каприз» имени Елены Щербаковой. Аня также является «Маленькой мисс Барнаул – 2013».

К слову, сейчас девочка учится в академии популярной музыки Игоря Крутого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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