Церемония закрытия Года театра пройдет в Барнауле 17 декабря

СЕГОДНЯ 14:04 2019-11-27T14:04:45+03:00

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Опущен занавес, спектакль окончен… и даже не один – в Алтайском крае официально завершают Год театра. Церемония состоится 17 декабря в молодежном театре, на нем собираются подвести итоги.

Артисты будут встречать зрителей в образах героев спектаклей, на втором этаже выступит оркестр Алтайского государственного музыкального театра. Зрителям покажут специальные творческие номера, сообщает официальный сайт региона.

Ну и как обойтись без специальных премий - в этом году лауреатами стали Андрей Потереба из «Молодежки», Анастасия Южакова из «Драмы», Юлия Башкатова из оперетты и Анастасия Осинцева из Бийского драмтеатра. Престижной премии также удостоены студенты Алтайского института культуры Кристина Василенко, Антонина Олесик и Александра Стрижова.

Чтобы попасть на мероприятие, нужно купить билеты, они уже в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU