На ферме изнасиловали 16-летнюю доярку

СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-27T12:46:15+03:00

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В одном из сел Табунского района Алтайского края изнасиловали 16-летнюю девушку, которая работала на местной ферме дояркой.

По данным следствия, 23-летний обвиняемый работал там же подсобным рабочим. Молодой человек оказывал знаки внимания девушке, но она не отвечала ему взаимностью. В один из знойных дней июля парень, убедившись, что поблизости никого нет, угрожая ножом, отвел девушку в подсобное помещение, где изнасиловал ее.

- Когда началось следствие, молодой человек отрицал вину, утверждая, что потерпевшая сама предложила ему близость, а также то, что не знал о ее юном возрасте, - рассказали в региональном Следкоме.

В итоге насильнику предъявили обвинение по трем статьям - п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с угрозой убийством) и п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью по отношению к потерпевшей).

ИСТОЧНИК KP.RU