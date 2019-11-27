2019-11-27T13:06:05+03:00
Общество

В Камне начнут охоту на таксистов-нелегалов

Каменским извозчикам грозит до 3 тыс. рублей штрафа
Иван ОЛЕКСЮК
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В Камне начнут охоту на таксистов-нелегалов, которые возят людей без специальных разрешений. По мнению регионального Минтранса, они подвергают опасности людей.

Да и налогов со такого мужичка, решившего подкалымить и заработать лишние 500 рублей в семейный бюджет, не возьмешь. Хотя мера нужная - злостные нарушители ведь тоже встречаются. Поэтому теперь рейды будут проводиться на регулярной основе. На днях уже оштрафовали десятерых нелегалов.

- Мероприятие организовано в соответствии с поручением губернатора Виктора Томенко, - сообщается на офсайте региона.

По его итогам возбудили десять административных материалов, минимальный размер штрафа составил 3 тыс. рублей. Изъято два опознавательных фонаря легкового такси, установленных на автомобилях незаконно. Один из водителей такси, перевозивший пассажиров, оказался в состоянии алкогольного опьянения. Его от управления машиной отстранили, а автомобиль отогнали на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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