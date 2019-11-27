На Алтае 33 семьи переехали из аварийного жилья по краевой программе

СЕГОДНЯ 09:28 2019-11-27T09:28:00+03:00

Семьям предоставляли жилье по договору социального найма и выплачивали возмещение за жилое помещение

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае 33 семьи в Горняке получили новое жилье. В 33 квартирах общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров жил 61 человек.

- 22 семьям предоставили другое жилье по договору социального найма, 11 выплатили возмещение за жилое помещение, находящееся в собственности. Всего в Горняке расселению подлежит семь домов, признанных аварийными с 2012 по 2017 годы. В полном объеме завершить мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья планируют в ближайшее время, - сообщают в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Всего, кроме Горняка, в рамках краевой программы уже расселили 16 многоквартирных домов. Мероприятия полностью завершили в Алейске, Змеиногорском, Первомайском, Мамонтовском, Павловском, Каменском и Третьяковском районах. Завершают в Барнауле, Славгороде и Новоалтайске, уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU