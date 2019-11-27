2019-11-27T07:48:59+03:00
Происшествия

Автомобиль без водителя въехал в витрину магазина в Барнауле

Предположительно, хозяин оставил авто на скорости, и сработал автозапуск
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:

40 лет Октября 3а автомобиль без водителя въехал в витрину магазина 27.11.2019.

Изменить размер текста:

В Барнауле автомобиль протаранил витрину магазина "Новэкс" по адресу ул. 40 лет Октября 3а. Об этом сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

К счастью, никто не пострадал – люди успели отбежать, когда машина вдруг начала движение. Предположительно автомобиль стоял на скорости, и хозяин завёл его при помощи автозапуска.

- Правильно установленная сигнализация глушит двигатель только тогда, когда все двери закрыты, то есть машина стоит. Ну и плюс ручник задернут. При этих условиях (ручник, двери закрыты) сигналка глушит машину и ставит на автозапуск, что гарантирует отсутствие передачи. У всех правильных сигнализаций это так реализовано. Получается, что машина на автозапуске гарантированно стоит на нейтралке и на ручнике, - пишет в комментариях в паблике Вадим Токарев.

Теперь, скорее всего, хозяину авто придется оплатить поврежденную витрину и ремонт собственного автомобиля. Но не исключено, что ущерб можно будет взыскать с нерадивого установщика через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Алтае 33 семьи переехали из аварийного жилья по краевой программе
Неизвестные женщины сняли порчу с пенсионерки за 20 тыс рублей
На алтайских трассах ограничат движение из-за военных
ДНК: барнаульские школьники приняли участие в региональном этапе детского научного конкурса
Что влияет на сохранность осеннего урожая
Марафон «Поддержим ребенка» помог восьми тысячам тяжелобольных детей
«Ростелеком» построит в Алтайском крае резервный центр обработки вызовов для «Системы-112»
Стало известно, когда откроют «Трассу здоровья»
Семь школ и семь детских садов начнут строить в Алтайском края в 2020 году
Министр здравоохранения Алтайского края поручил проверить рубцовскую поликлинику
Барнаульца будут судить за связь с несовершеннолетней
Проблемы на рынке труда в Алтайском крае связаны с сезонностью
Температура в домах Ярового поднялась до 24 градусов
Двое парней угнали машину, чтобы вернуться домой
В поселке Пригородном установили освещение
В Барнауле обсудили будущую площадку под строительство отеля Radisson
Согреть холодное солнце. В Барнауле прошел благотворительный спектакль для детей
Кадровые перестановки произошли в Алтайском медуниверситете
Осудили бывшего главу Каменского района
«Парение» началось на Телецком озере
В Барнауле завершилось народное голосование за благоустройство территорий
Почти два десятка домов в Барнауле остались без горячей воды и отопления
Алтай-Кокс приобрел новый снегоуборочный поезд
В Барнауле остановили поиски 64-летней женщины
В Бийске возобновили подачу тепла