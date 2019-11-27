Автомобиль без водителя въехал в витрину магазина в Барнауле

СЕГОДНЯ 07:46 2019-11-27T07:48:59+03:00

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В Барнауле автомобиль протаранил витрину магазина "Новэкс" по адресу ул. 40 лет Октября 3а. Об этом сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

К счастью, никто не пострадал – люди успели отбежать, когда машина вдруг начала движение. Предположительно автомобиль стоял на скорости, и хозяин завёл его при помощи автозапуска.

- Правильно установленная сигнализация глушит двигатель только тогда, когда все двери закрыты, то есть машина стоит. Ну и плюс ручник задернут. При этих условиях (ручник, двери закрыты) сигналка глушит машину и ставит на автозапуск, что гарантирует отсутствие передачи. У всех правильных сигнализаций это так реализовано. Получается, что машина на автозапуске гарантированно стоит на нейтралке и на ручнике, - пишет в комментариях в паблике Вадим Токарев.

Теперь, скорее всего, хозяину авто придется оплатить поврежденную витрину и ремонт собственного автомобиля. Но не исключено, что ущерб можно будет взыскать с нерадивого установщика через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU