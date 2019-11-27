2019-11-27T07:29:36+03:00
Общество

Неизвестные женщины сняли порчу с пенсионерки за 20 тыс рублей

Полиция разыскивает облапошивших горожанку мошенниц
Иван ОЛЕКСЮК
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Фоторобот разыскиваемыхФоторобот разыскиваемыхФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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То ли битвы шарлатанов и телевидение делают свое дело, то ли жизнь барнаульцев такая мрачная, что им хочется верить в чудеса, магию и целителей. Поэтому люди так легко ведутся на разводы под предлогом снятия порчи.

81-летняя пенсионерка отдала мошенницам 20 тыс рублей. Когда проблемы из жизни не исчезли, бабушка побежала в полицию.

- Днем к ней на улице подошли неизвестные женщины и спросили - как найти строительную фирму. А затем под предлогом снятия порчи похитили деньги, - говорят в УМВД России по городу Барнаул.

Приметы первой: на вид 40 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, была одета в пальто темного цвета до бедра, юбка ниже колен темного цвета, на голове - платок зеленого цвета. Второй на вид 28-30 лет, рост 165 см, среднего телосложения, была одета в шубу до пояса темного цвета, на голове - шапка темного цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 61-02-02, 02

ИСТОЧНИК KP.RU

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