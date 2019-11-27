На алтайских трассах ограничат движение из-за военных

СЕГОДНЯ 07:13 2019-11-27T08:23:13+03:00

Жителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Алтайские военные могут серьезно изменить ваши планы. Поэтому, если вы не хотите провести несколько часов в ожидании открытия проезда по трассам, как следует изучите расписание перекрытий дорог и скорректируйте планы:

В среду, 27 ноября, в связи с плановым движением военных колонн будет временно ограничено движение для всех видов транспорта с 17.30 до 20. 30 на участке «н.п. Бобровка – а/д Фирсово-Рассказиха – н.п. Рассказиха».

С 17.30 до 20.30 закроют проезд на автодороге «аэродром «Лесной» - а/д Фирсово-Рассказиха – н.п. Лесное»

С 18.30 до 21.30 ограничат движение на автодороге «н.п. Контошино – н.п. Озеро-Красилово».

В четверг, 28 ноября, также будут введены ограничения движения с 19.00 до 22.00 на автодороге «н.п. Лесное – н.п. Б.Ключи»;

С 20.00 до 23.00 на автодороге «н.п. Озеро-Красилово – н.п. Контошино – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Полковниково».

Жителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU