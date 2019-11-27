2019-11-27T05:58:20+03:00
Общество

Марафон «Поддержим ребенка» помог восьми тысячам тяжелобольных детей

Юбилейный концерт состоится 3 декабря
Анна СЕМИНА
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Благотворительный марафон «Поддержим ребенка» отмечает 10-летие существования. За эти годы он смог помочь восьми тысячам тяжелобольных детей.

- Что удалось сделать? По самым скромным подсчетам, восемь тысяч тяжелобольных детей Алтайского края получили различную помощь, то есть прошли через марафон «Поддержим ребенка». Восемь тысяч! Я думаю, что эта цифра говорит сама за себя. Если говорить о привлеченных денежных средствах, то это 125 миллионов рублей, - рассказала накануне во время пресс-конференции Оксана Овчинникова, руководитель Алтайского краевого отделения Российского детского фонда.

При этом особое внимание уделяется тем детям, кому был поставлен диагноз муковисцидоз, церебральный паралич, глухота. Переводятся деньги и на лечение онкобольных детей, детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, незрячим, больным сахарным диабетом.

Только в этом году на счет марафона поступило почти 12 миллионов рублей и, как всем понятно, это еще не окончательная цифра.

- Мы в этом году технически выросли, стали более сильными. У нас теперь есть QR-код, который совсем недавно нам подарил Сбербанк. 3 декабря, в юбилей марафона, каждый желающий может с помощью своего сотового телефона быстро внести платеж. Кроме того, у нас есть короткий номер 7715, на который можно отправить слово «Ребенок» и указать сумму пожертвования. Это просто и доступно каждому. Сумма списывается со счета мобильного телефона оператором и перечисляется нам. Все реквизиты есть на сайте. У нас есть странички во всех популярных соцсетях. Пользуясь случаем, хочу сказать: заходите, помогайте тем, кто нуждается, - добавила Овчинникова.

Юбилей благотворительного марафона «Поддержим ребенка» пройдет 3 декабря в Молодежном театре Алтая (проспект Калинина, 2). Начало в 9.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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