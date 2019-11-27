Стало известно, когда откроют «Трассу здоровья»

СЕГОДНЯ 05:23 2019-11-27T05:23:35+03:00

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В первый день зимы, 1 декабря, в Барнауле состоится торжественное открытие сезона на «Трассе здоровья».

Для любителей лыжного спорта подготовили два круга: десять километров для новичков и 25 километров для профи.

- На первом и пятом километрах трассы для детей и взрослых состоится развлекательная концертная программа, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Для гостей подготовят горячий чай, выпечку, бульон. Их предоставят спонсоры праздника.

Помимо этого, 1 декабря состоится торжественное открытие зимнего сезона в парке «Центральный». Ранее здесь провели технический запуск катка.

- Посетителей парка ждет праздничная программа с участием веселых персонажей, зимние конкурсы, массовые игры и декабрьский флешмоб. Самых активных участников мероприятия ждут ценные и увлекательные призы, - говорят организаторы.

На каток можно прийти как со своими коньками (80 рублей без ограничения времени), так и взять в аренду. Стоимость проката – 90 рублей за час. Принимается наличный и безналичный расчет.

Начало праздника в 15.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU