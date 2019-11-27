Министр здравоохранения Алтайского края поручил проверить рубцовскую поликлинику

СЕГОДНЯ 04:41 2019-11-27T04:41:58+03:00

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Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов дал поручение провести проверку в поликлинике Городской больницы №3 города Рубцовска.

Местные жители стали жаловаться, что в этом медучреждении невозможно попасть на прием к врачу и поэтому с ночи приходится занимать очередь в регистратуру. Чтобы проверить всю ситуацию, Дмитрий Попов направил в больницу своего зама Наталью Белоцкую. Она пообщалась с медиками и отметила, что не смотря на то, что в больнице есть «лист проблем», в котором пациенты могут написать свои претензии к работе поликлиники, готовности решать их – нет.

- Проверка показала, что свободные талоны к врачам все же есть. Помимо этого проверили работу call-центра и организацию вызовов на дом к пациентам, - сообщают в пресс-службе ведомства.

По словам медиков, теперь они каждое утро перед открытием выходят к пациентам и интересуются с какой целью они приходят так рано. Некоторые их вопросы можно решить еще на этом этапе, до момента начала работы регистратуры.

Как выяснилось, ранним утром приходят и те, у кого на руках уже есть талон. Поэтому теперь каждому индивидуально при его получении объясняют, что необходимости приходить заранее нет.

Также пациенты отмечают и положительные нововведения, такие как запись по телефонуи интернету.

- Радует то, записаться на прием к врачу можно не только в регистратуре, но и по телефону или через интернет. А еще стало удобно, что на уколы в процедурный кабинет теперь мы приходим по времени, поэтому нет очередей, - рассказала жительница Рубцовска Валентина Гегель.

Но при этом прозвучали жалобы на отношение со стороны медработников. С ними будет проведена отдельная беседа.

Напомним, поводом для проверки стало сообщение в социальных сетях о том, что некоторые жители Рубцовска приходят к поликлинике в 3-4 часа ночи и уже в это время начинают создавать очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU