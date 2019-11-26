Проблемы на рынке труда в Алтайском крае связаны с сезонностью

СЕГОДНЯ 15:52 2019-11-26T15:52:54+03:00

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Число безработных в Алтайском крае с начала месяца увеличилось. Это вызвано сезонными факторами.

Как показывает статистика, рост безработных начинается со второй половины ноября. Как поясняют в управлении Алтайского края по труду и занятости населения, это связано с сезонным фактором и не оказывает существенного влияния на рынок труда. Согласно многолетней статистике, более 40% тех, кто в этот период начинает обращаться в службу занятости, ранее был трудоустроен в организациях сельскохозяйственного сектора.

- В период с 13 по 19 ноября численность зарегистрированных безработных возросла на 839 человек и составила 13 784 человека, что на 108 человек меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, - такие цифры приводят в управлении.

Всего же с начала года по 22 ноября включительно служба занятости смогла трудоустроить 56,7 тысячи жителей края.

ИСТОЧНИК KP.RU