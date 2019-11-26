2019-11-26T13:39:35+03:00
Происшествия

Двое парней угнали машину, чтобы вернуться домой

Их остановили на трассе
Анна СЕМИНА
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Двое парней из Республики Алтай угнали машину в Новосибирской области, чтобы вернуться домой.

По данным полиции, 23 ноября ночью в Бердске неизвестные похитили автомобиль «Тойота Королла». Около восьми часов утро того же дня машину остановили на трассе в районе ЗАТО Сибирский.

- В салоне находились двое молодых людей, документов на транспортное средство у них не оказалось, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Парней задержали до выяснения обстоятельств. В отделении установили, что им 25 и 29 лет. Оба являются жителями Республики Алтай и имеют судимости. Они рассказали, что в Бердск приехали к своей знакомой, но денег на обратную дорогу у них не оказалось, поэтому они нашли открытый автомобиль и решили ехать на нем.

По факту кражи автомобиля завели уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу. Машину вернули законному владельцу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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