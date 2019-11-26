Согреть холодное солнце. В Барнауле прошел благотворительный спектакль для детей

СЕГОДНЯ 12:34 2019-11-26T12:34:20+03:00

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26 ноября актеры театра «Гудвин» пригласили детей, воспитывающихся без родителей, на добрый и философский спектакль «Легенда о холодном солнце».

В центре развития «Свет» маленькие зрители переместились на далекий север, где солнце перестало греть людей и зверей, потому что главная героиня - девочка Берген попросила его светить, а не греть, чтобы снега не таяли и не было мошек. И после этого стало грустно: олени бродили голодными, трава не могла выбраться из-под снега.

Ребят вовлекли в красочное эмоциональное действо. Юные зрители повторяли движения, отгадывали загадки, подсказывали главным героям путь - дорогу и сами становились героями спектакля. В итоге, девочка Берген поняла, что законы природы очень важны и стала делать добрые поступки, чтобы солнце ей поверило, и начало вновь не только светить, но и всех согревать.

ИСТОЧНИК KP.RU