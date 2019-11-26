В Барнауле завершилось народное голосование за благоустройство территорий

СЕГОДНЯ 10:31 2019-11-26T10:31:00+03:00

Свой выбор сделали более 50,5 тысяч человек

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Во вторник, 26 ноября, в Барнауле завершилось народное онлайн голосование за благоустройство территорий в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Голосование проходило на официальном сайте администрации города. С одного ip-адреса мог проголосовать только один человек, при этом он мог выбрать до трех вариантов. В результате в тройку лидеров вошли: парк «Изумрудный» 8830 голосов (17.45%), Мизюлинская роща - 8808 (17.40%) и зеленая зона на пересечении улиц Сергея Ускова и улицы Взлетной - 8655 (17.10%).

Всего же на выбор было предложено 44 территории, которые должны преобразиться уже в следующем году. В голосовании приняли участие более 50,5 тысяч человек.

Окончательные итоги будут подведены в пятницу, 29 ноября, на заседании общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU