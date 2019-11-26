В Барнауле остановили поиски 64-летней женщины

СЕГОДНЯ 07:51 2019-11-26T07:52:01+03:00

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В Барнауле добровольцы остановили поиски 64-летней Марии Четошниковой из села Лебяжье.

Напомним, женщина пропала 20 ноября. Ушла в неизвестном направлении и не вернулась. Поиски продолжались все эти дни и вот накануне в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «Вконтакте» появилось сообщение о проверке информации. К сожалению, самые печальные опасения подтвердились – пенсионерка погибла. Что именно произошло с женщиной – не уточняется.

Между тем продолжается поиск 53-летнего барнаульца Юрия Зеленина. Его местонахождение неизвестно с 7 ноября. Приметы мужчины: рост 172 см, среднего телосложения, волосы русые короткие, глаза светло-карие. Был одет в чёрную куртку, тёмно-синюю толстовку, чёрные спортивные штаны, чёрную вязаную шапку.

Ориентировка на Юрия ЗеленинаФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Всех, кто имеет какую-либо информацию по пропавшему, просят сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU