Отравившиеся роллами барнаульцы получат компенсацию

СЕГОДНЯ 06:35 2019-11-26T06:35:48+03:00

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Жители Барнаула, отравившиеся некачественными роллами, получат материальную компенсацию в 50 тысяч рублей.

В суд поступило пять заявлений от потерпевших. Все они требовали с ответчика возмещения вреда, причиненного употреблением некачественных роллов. Это произошло в июле прошлого года. Всего в тот период было зарегистрировано 15 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями.

- Все потерпевшие приобрели роллы в одной службе доставки, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

В суд обратилась лишь часть пострадавших. В своих исках они требовали взыскать с ответчика стоимость приобретенных блюд, расходы на лечение, утраченный заработок и компенсацию морального вреда.

Суд признал, что будет справедливым взыскать в их пользу по 50 тысяч рублей каждому. При вынесении вердикта был учтен тот факт, что производитель проигнорировал претензии, предъявленные к нему в досудебном порядке. Апелляционная инстанция решение поддержала.

ИСТОЧНИК KP.RU